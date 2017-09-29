Курс доллара снизился почти на 41 копейку, евро – почти на 20 копеек

Центральный банк России с 30 сентября установил официальный курс доллара в размере 58,0169 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 40,86 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,4483 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 19,58 копейки.