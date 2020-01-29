Курс доллара снизился почти на 44 копейки, евро - почти на 55 копеек

Центральный банк России с 30 января 2020 года установил официальный курс доллара в размере 62,3934 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 43,65 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,6764 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 54,96 копейки.