Курс доллара снизился почти на 45 копеек, евро – почти на 19 копеек

Центральный банк России с 6 сентября установил официальный курс доллара в размере 66,0528 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 44,74 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,8761 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 18,77 копейки.