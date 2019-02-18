Курс доллара снизился почти на 46 копеек, евро – на 34 копейки

Центральный банк России с 19 февраля установил официальный курс доллара в размере 66,2470 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 45,74 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,9055 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 34,37 копейки.