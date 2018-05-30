Курс доллара снизился почти на 5 копеек

Центральный банк России с 31 мая установил официальный курс доллара в размере 62,5937 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 4,83 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,5211 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 0,58 копейки.