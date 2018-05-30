Мурманская область. Арктика30.05.18 14:23
Курс доллара снизился почти на 5 копеек
Центральный банк России с 31 мая установил официальный курс доллара в размере 62,5937 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 4,83 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 72,5211 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 0,58 копейки.
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-Нам интересно Ваше мнение21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 223 человека
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Последние комментарии
Иван
30.05.18 15:46
Такой перекос в росте зарплат - соцсфера и экономика - не есть хорошо. Бюджет проедает налоги, которые зарабатывают на предприятиях.
FynjyT
30.05.18 15:23
Как хорошо научились наши чиновники передёргивать факты. Уровень смертности в нашем регионе всегда был лучше, чем у соседей по СЗФО, так как у нас многие пенсионеры выезжают из области в тёплые края,
Юляша Буракаша из Простоквашино.
23.05.18 17:00
Блогер Варламов показал, какова РЕАЛЬНАЯ ситуация в городе. Факт! Но л****ые местные СМИ (ГТРК МУРМАН) этого якобы не замечают. * - купюры внесла редакция.
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