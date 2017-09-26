Курс доллара снизился почти на 5 копеек, евро – почти на 53 копейки

Центральный банк России с 27 сентября установил официальный курс доллара в размере 57,5186 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 4,74 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,0215 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 53,38 копейки.