Мурманская область. Арктика11.12.17 14:44
Курс доллара снизился почти на 5 копеек, у евро вырос почти на 16 копеек
Центральный банк России с 12 декабря установил официальный курс доллара в размере 59,2348 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 4,63 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 69,8023 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 15,89 копейки.
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Здешний
09.12.17 16:21
Так и хочется затянуть https://www.youtube.com/watch?v=qOis4njtyhI
Имя
08.12.17 22:08
этож надо как люди о зарплатах работяг порта заботятся - спать не могут, арендную плату наваливают сверх меры лишь бы все о людях думать. А рыбный порт им не дает о хорошем думать, все ворует сам у се
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Наталья!!!
08.12.17 21:44
Наши детки молодцы !!! Гордость России
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