Курс доллара снизился почти на 5 копеек, у евро вырос почти на 16 копеек

Центральный банк России с 12 декабря установил официальный курс доллара в размере 59,2348 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 4,63 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,8023 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 15,89 копейки.