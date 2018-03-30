Курс доллара снизился почти на 50 копеек, евро - на 54 копейки

Центральный банк России с 31 марта установил официальный курс доллара в размере 57,2649 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 49,77 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,5618 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 53,24 копейки.