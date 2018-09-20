Курс доллара снизился почти на 54 копейки, евро - на 61 копейку

Центральный банк России с 21 сентября установил официальный курс доллара в размере 66,4725 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 53,73 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 77,7529 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 60,84 копейки.