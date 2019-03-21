Курс доллара снизился почти на 54 копейки, евро- на 15 копеек

Центральный банк России с 22 марта установил официальный курс доллара в размере 63,7420 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 53,83 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,7870 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 15,19 копейки.