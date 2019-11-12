Мурманская область. Арктика12.11.19 14:18
Курс доллара снизился почти на 6 копеек, евро – на 5 копеек
Центральный банк России с 13 ноября установил официальный курс доллара в размере 63,8530 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 5,91 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 70,4235 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 5,24 копейки.
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