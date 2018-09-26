Курс доллара снизился почти на 7 копеек

Центральный банк России с 27 сентября установил официальный курс доллара в размере 65,7585 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 6,59 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 77,3846 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 0,14 копейки.