Мурманская область. Арктика26.09.18 12:50
Курс доллара снизился почти на 7 копеек
Центральный банк России с 27 сентября установил официальный курс доллара в размере 65,7585 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 6,59 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 77,3846 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 0,14 копейки.
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