Курс доллара снизился почти на 7 копеек, евро – на 3 копейки

Центральный банк России с 3 ноября установил официальный курс доллара в размере 58,0869 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 6,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 67,6770 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 3,37 копейки.