Курс доллара снизился почти на 9 копеек, евро - на 59 копеек

Центральный банк России с 13 сентября установил официальный курс доллара в размере 68,1958 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 8,68 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 79,3595 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 59,26 копейки.