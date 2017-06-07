Курс доллара снизился почти на 9 копеек, евро - почти на 7 копеек

Центральный банк России с 8 июня установил официальный курс доллара в размере 56,5878 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 8,69 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,7179 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 6,38 копейки.