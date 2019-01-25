Курс доллара снизился почти на 9 копеек, евро – почти на 40 копеек

Центральный банк России с 26 января установил официальный курс доллара в размере 65,9170 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 8,46 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,6312 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 39,94 копейки.