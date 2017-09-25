Курс доллара снизился почти на 9 копеек, евро – почти на 52 копейки

Центральный банк России с 26 сентября установил официальный курс доллара в размере 57,5660 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 8,67 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,5553 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 51,84 копейки.