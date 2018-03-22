Курс доллара свалился почти на 66 копеек, евро снизился почти на 26 копеек

Центральный банк России с 23 марта установил официальный курс доллара в размере 56,8391 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 65,63 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,3100 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 25,99 копейки.