Курс доллара теряет 5 копеек, евро – 10 копеек

Центральный банк России с 20 декабря установил официальный курс доллара в размере 62,5283 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 5,48 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,5877 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 10,48 копейки.