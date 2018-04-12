Мурманская область. Арктика12.04.18 13:32
Курс доллара теряет почти 2 рубля, евро – 2,5 рубля
Центральный банк России с 13 апреля установил официальный курс доллара в размере 62,0659 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 199,67 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 76,7569 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 252,70 копейки.
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Ваня
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Иван, разверните свою мысль
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петя
06.04.18 19:17
в прокуратуре он был подчиненный, поэтому и говорил, как начальство велело. а не согласных с ним, в лучшем случае, увольняют со собственному. давно не секрет, что в следствии по звонку "сверху" дела
art
06.04.18 13:42
заказ Царицы Марфы не иначе
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