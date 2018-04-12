Курс доллара теряет почти 2 рубля, евро – 2,5 рубля

Центральный банк России с 13 апреля установил официальный курс доллара в размере 62,0659 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 199,67 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 76,7569 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 252,70 копейки.