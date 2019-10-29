Курс доллара теряет почти 4 копейки, евро дешевеет на 6 копеек

Центральный банк России с 30 октября установил официальный курс доллара в размере 63,8320 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 3,80 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,7769 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 6,13 копейки.