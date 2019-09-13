Курс доллара теряет почти 72 копейки, евро – почти 30 копеек

Центральный банк России с 14 сентября установил официальный курс доллара в размере 64,4711 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 71,98 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,5307 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 29,66 копейки.