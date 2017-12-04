Курс доллара укрепляется в начале дня

Мировые цены на нефть коррекционно опускаются сегодня утром после значительного удорожания в предыдущий день торгов, вызванного решением о продлении соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ до конца следующего года, свидетельствуют данные торгов.

При этом поддерживают снижение данные американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes». На минувшей неделе компания сообщила, что, по итогам завершившейся 1 декабря рабочей недели, число буровых в США выросло на шесть штук, или на 0,7%, до 929 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 332 штуки, или в 1,5 раза. «Уровень роста добычи в США и устойчивость мирового спроса на нефть в 2018 году остаются основными факторами неопределенности», - цитирует агентство «Рейтер» мнение аналитиков «BMI Research».

Курс американского доллара сегодня поднимается к большинству мировых валют на новости, что Сенат США проголосовал за проект налоговой реформы, снижающей налоговую нагрузку на бизнес.

Многие аналитики сомневаются в том, что доллар продолжит свое движение наверх. С одной стороны, обсуждение налоговой реформы ещё продолжится, а с другой, повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на декабрьском заседании уже полностью учтено рынком в текущих котировках, говорит старший валютный стратег «Westpac Banking Corp.» Шон Кэллоу.

Также трейдеры продолжают следить за ходом расследования дела о вмешательстве России в президентские выборы в США. На прошлой неделе бывший советник администрации США по нацбезопасности Майкл Флинн в суде признал свою вину в дезинформации ФБР о своих контактах с представителями России, и, по данным СМИ, выразил готовность дать показания против Д. Трампа.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 58,9077 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подорожала на 39 копеек. К последней сделке 1 декабря доллар снизился на 1,23 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 12,81 копейки и составил 69,8759 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро снизился на 19,4 копейки.