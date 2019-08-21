Курс доллара упал на 52 копейки, евро - почти на 48 копеек

Центральный банк России с 22 августа установил официальный курс доллара в размере 66,2630 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 52,10 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,4989 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 47,77 копейки.