Курс доллара упал на 57 копеек, евро – почти на 19 копеек

Центральный банк России с 23 сентября установил официальный курс доллара в размере 57,6527 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 57,15 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,0737 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 18,98 копейки.