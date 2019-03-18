Мурманская область. Арктика18.03.19 12:48
Курс доллара упал на 75 копеек, евро потеряло почти 71 копейку
Центральный банк России с 19 марта установил официальный курс доллара в размере 64,6694 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 75,07 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 73,3610 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 70,76 копейки.
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