Курс доллара упал на 75 копеек, евро потеряло почти 71 копейку

Центральный банк России с 19 марта установил официальный курс доллара в размере 64,6694 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 75,07 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,3610 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 70,76 копейки.