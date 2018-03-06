Курс доллара упал почти на 60 копеек, а евро – почти 44 копейки

Центральный банк России с 7 марта установил официальный курс доллара в размере 56,5041 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 59,59 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,7317 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 43,85 копейки.