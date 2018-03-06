Мурманская область. Арктика06.03.18 12:53
Курс доллара упал почти на 60 копеек, а евро – почти 44 копейки
Центральный банк России с 7 марта установил официальный курс доллара в размере 56,5041 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 59,59 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 69,7317 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 43,85 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 493 человека
-
Последние комментарии
Нина З.
06.03.18 07:22
Странный человечек: получал два высших образования и работал не по профилю - не есть хорошо, да и послужной список какой-то далёкий от конкретных дел. Очередной чиновник...
Комментарий к новости:Валерий Федько назначен руководителем аппарата правительства Мурманской области
блинов евгений иванович
03.03.18 14:23
В ноябре 2018 года праздники начальник городского следственного управления получил "праздничную премию 400 тысяч, Ялалов получил праздничную премию 700 тысяч рублей исполнители следователи премии не
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
блинов евгений иванович
03.03.18 14:18
В следствии октябрьского отдела работала следователь Каплина, которая будучи дежурным следователем была вызвана Снятковой В.Ю. в Управление. и после беседы вернувшись в отдел покончила жизнь самоубийс
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Две зимы и три лета». Художественный сериал, 14 серия (16+)
-PRO ДеньгиКомитет по труду и занятости населения Мурманской области открывает «горячую линию» для выявления работодателей, выплачивающих зарплату ниже МРОТ-PRO ВалютуКурс доллара упал почти на 60 копеек, а евро – почти 44 копейки-PRO Энергетику13 работников Кольской атомной станции стали победителями Всероссийского конкурса «Инженер года-2017»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыСовет Федерации одобрил закон о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму