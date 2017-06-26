Курс доллара упал почти на 66 копеек, евро – почти на 60 копеек

Центральный банк России с 27 июня установил официальный курс доллара в размере 59,0014 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 65,50 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 66,0816 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 59,64 копейки.