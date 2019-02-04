Курс доллара вначале торгов пошёл в рост

Цены на нефть демонстрируют смешанную динамику в понедельник утром после пятничного роста более чем на 3% на фоне статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

В понедельник на рынке «чёрного золота» отмечается частичная слабая коррекция после бурного роста 1 февраля вечером на фоне данных американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes, a GE Company». По данным компании, число нефтяных буровых установок в США по итогам недели, завершившейся 2 февраля, сократилось на 15 — до 847 штук. Это ослабило опасения за рост добычи сырья в США.

В то же время рынки продолжают с оптимизмом отыгрывать новости вокруг торговых переговоров США и Китая. Согласно заявлению китайского министерства коммерции, китайская делегация отметила важный прогресс по итогам прошедшего 30-31 января последнего раунда переговоров по торговым спорам с США. «Хотя США и Китаю ещё предстоит достичь соглашения, поддержку рынкам оказали сообщения о существенном прогрессе в переговорах», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков банка «ANZ».

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,5912 рубля. По отношению к последней сделке 1 февраля доллар вырос на 8,62 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела почти на 7 копеек.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 3,31 копейки и составил 75,0494 рубля. К официальному курсу евро подешевел почти на 10 копеек.