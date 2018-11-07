Курс доллара вырос на 10 копеек, евро – почти на 37 копеек

Центральный банк России с 8 ноября установил официальный курс доллара в размере 66,0918 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 10,06 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,6817 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 36,59 копейки.