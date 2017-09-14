Курс доллара вырос на 10 копеек, евро снижается на 40 копеек

Центральный банк России с 15 сентября установил официальный курс доллара в размере 57,7706 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 10,27 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,6950 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 40,27 копейки.