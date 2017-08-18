Курс доллара вырос на 11 копеек, евро – почти на 7 копеек

Центральный банк России с 19 августа установил официальный курс доллара в размере 59,3612 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 11,22 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,7197 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 6,66 копейки.