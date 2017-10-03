Курс доллара вырос на 12 копеек, евро – почти на 8 копеек

Центральный банк России с 4 октября установил официальный курс доллара в размере 57,9375 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 12,41 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 67,9839 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 7,63 копейки.