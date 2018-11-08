Курс доллара вырос на 12 копеек, евро снизился на 1 копейку

Центральный банк России с 9 ноября установил официальный курс доллара в размере 66,2155 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 12,37 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,6711 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 1,06 копейки.