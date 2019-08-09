Курс доллара вырос на 12 копеек, евро теряет 2 копейки

Центральный банк России с 10 августа установил официальный курс доллара в размере 65,2543 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 12,44 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,0196 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 2,36 копейки.