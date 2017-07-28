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Мурманская область. Арктика28.07.17 13:16

Курс доллара вырос на 13 копеек, а евро – почти на 4 копейки

Центральный банк России с 29 июля установил официальный курс доллара в размере 59,5436 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он  вырос на 13,34 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,6779 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 3,73 копейки.

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Последние комментарии

НП
28.07.17 15:30
Как это могло быть при Марине Васильевне?! Она же калёным железом борется с коррупцией и казнокрадами, а тут казачок в жёлтый дом пробрался - в управление по обеспечению деятельности правительства!!
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Pavel
28.07.17 12:23
Согласен с Игорем Петровичем, так как скорость роста ягеля составляет всего 3-5 мм в год. В высоту лишайники ягеля могут достигать 10-15 см. Соответственно ягель вырастает в полный рост за 30 лет. Пос
Комментарий к новости:Норвежские предприниматели присматриваются к ягелю Кольского полуострова
Игорь Петрович
28.07.17 12:19
Какого рожна норвежцы прутся к нам за ягелем. Его и так уже активно собирают на лекарственные цели, туристами мох активно вытаптывается, а тут ещё и пеллеты из него делать. Пусть у себя его собирают!
Комментарий к новости:Норвежские предприниматели присматриваются к ягелю Кольского полуострова
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