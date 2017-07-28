Курс доллара вырос на 13 копеек, а евро – почти на 4 копейки

Центральный банк России с 29 июля установил официальный курс доллара в размере 59,5436 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 13,34 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,6779 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 3,73 копейки.