Мурманская область. Арктика28.02.19 12:52
Курс доллара вырос на 13 копеек, евро - на 14 копеек
Центральный банк России с 1 марта установил официальный курс доллара в размере 65,8895 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 13,25 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 74,9691 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 14,42 копейки.
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Последние комментарии
Давид Осипович Вернер
27.02.19 22:13
Чему могут научить депутаты и мэры, которых мы не выбирали? Вот О.П. Найдёнова выбирали! А эти сами себе всё устроили, без голосов избирателей и теперь учат молодых. И где тогда демократия? См. https:
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валерий
27.02.19 22:05
давал заявку две недели назад на очистку подъездных путей,,, результата ноль,, Севжилсервис ничего делает
Виктор
25.02.19 07:22
Специально перед камерами почистили. Я на этой улиц чуть бампер не оставил. Только на тракторах можно ездить.
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