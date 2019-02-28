Курс доллара вырос на 13 копеек, евро - на 14 копеек

Центральный банк России с 1 марта установил официальный курс доллара в размере 65,8895 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 13,25 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,9691 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 14,42 копейки.