Мурманская область. Арктика27.09.19 15:10
Курс доллара вырос на 13 копеек, евро - снизился на 7
Центральный банк России с 28 сентября установил официальный курс доллара в размере 64,4156 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он повысился на 12,68 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 70,3161 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он понижен на на 6,73 копейки.
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