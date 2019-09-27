Курс доллара вырос на 13 копеек, евро - снизился на 7

Центральный банк России с 28 сентября установил официальный курс доллара в размере 64,4156 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он повысился на 12,68 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,3161 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он понижен на на 6,73 копейки.