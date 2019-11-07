Курс доллара вырос на 14 копеек, евро - почти на 12 копеек

Центральный банк России с 8 ноября установил официальный курс доллара в размере 63,7298 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 14,18 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,5489 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 11,88 копейки.