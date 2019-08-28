Курс доллара вырос на 15 копеек, евро – почти на 5 копеек

Центральный банк России с 29 августа установил официальный курс доллара в размере 66,4127 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 15,19 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,6583 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 4,92 копейки.