Курс доллара вырос на 17 копеек, а евро теряет 4 копейки

Центральный банк России с 12 сентября установил официальный курс доллара в размере 57,1694 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 17,28 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,6490 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 4,33 копейки.