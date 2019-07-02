Мурманская область. Арктика02.07.19 12:32
Курс доллара вырос на 17 копеек, евро - на 1 копейку
Центральный банк России с 3 июля установил официальный курс доллара в размере 63,2265 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 17,24 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 71,4080 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 1,18 копейки.
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Иван Чернов
24.06.19 12:56
И главное, что этому залётному господчику никто не возражает! А что мы будем делать, когда нам потребуются специалисты других профессий? Квартир то уже не будет! А это наступит быстро.
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Арсен
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Татьяна, пенсионерка
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