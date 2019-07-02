Курс доллара вырос на 17 копеек, евро - на 1 копейку

Центральный банк России с 3 июля установил официальный курс доллара в размере 63,2265 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 17,24 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,4080 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 1,18 копейки.