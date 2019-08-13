Курс доллара вырос на 17 копеек, евро – на 29 копеек

Центральный банк России с 14 августа установил официальный курс доллара в размере 65,6017 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 17,30 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,4149 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 29,18 копейки.