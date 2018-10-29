Курс доллара вырос на 18 копеек, евро - на 37

Центральный банк России с 30 октября установил официальный курс доллара в размере 65,8129 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 18 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 75,0399 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 37 копеек.