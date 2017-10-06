Курс доллара вырос на 18 копеек, евро снижается на 24 копейки

Центральный банк России с 7 октября установил официальный курс доллара в размере 57,7612 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 18,01 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 67,5344 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 24,43 копейки.