Мурманская область. Арктика15.12.17 14:06
Курс доллара вырос на 19 копеек, евро – на 2,5 копейки
Центральный банк России с 16 декабря установил официальный курс доллара в размере 58,8987 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 19,05 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 69,4298 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 2,50 копейки.
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Последние комментарии
Known
15.12.17 09:55
Анна, вы поверили в это шоу? Если бы господин Зуб хотел нас накормить дешёвой рыбой, то он бы это делал, а так вылез со старой песней, что все должны ему везти рыбу. Предприниматель должен выстраивать
Анна
14.12.17 23:28
Михаил - респект!!! Вы молодец. Надеюсь, Вас услышал ВВП!!!
Анна
14.12.17 23:17
Молодец, Зуб!! Мужик!!! Вот ради интереса буду смотреть развитие событий!!! Зуб - верю в тетя!!!
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