Курс доллара вырос на 19 копеек, евро – на 2,5 копейки

Центральный банк России с 16 декабря установил официальный курс доллара в размере 58,8987 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 19,05 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,4298 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 2,50 копейки.