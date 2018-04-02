Курс доллара вырос на 2 копейки, евро - на 4 копейки

Центральный банк России с 3 апреля установил официальный курс доллара в размере 57,2850 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 2,01 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,6038 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 4,02 копейки.