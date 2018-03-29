Курс доллара вырос на 20 копеек, евро снизился почти на 24 копейки

Центральный банк России с 30 марта установил официальный курс доллара в размере 57,7626 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 20,28 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,0942 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 23,97 копейки.