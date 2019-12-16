Курс доллара вырос на 21 копейку, евро – на 8 копеек

Центральный банк России с 17 декабря установил официальный курс доллара в размере 62,7686 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 21,42 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,9431 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 8,23 копейки.