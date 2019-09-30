Курс доллара вырос на 23 копейки, евро - на 40

Центральный банк России с 1 октября установил официальный курс доллара в размере 64,6407 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он повысился на 22,51 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,7169 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он увеличен на 40,08 копейки.